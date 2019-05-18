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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak Balotelli gelişmesi

Fenerbahçe, Marsilya formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki İtalyan forvet için operasyona başladı.

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Yeni sezonda dünyaca ünlü bir forveti kadrosuna katmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Mario Balotolli heyecanı yaşanıyor.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Damien Comolli, Marsilya formasını giyen İtalyan golcü için Fransa'ya gitti. Comolli burada menajer Mina Raiola ile bir araya geldi.

KISA SÜREDE YANIT VERECEK

Comolli sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Balotelli için resmi teklifini yaptı. Menajer Raiola birçok takımdan teklif alan İtalya forvetin yanıtını kısa süre içinde Fenerbahçe kulübüne iletecek.

YILLIK 5 MİLYON EURO!

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki Balotelli'ye imza parası da dahil yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Marsilya'nın da yıldız futboluya yeni sözleşme önerdiği de ifade ediliyor.

BU SEZON 8 GOL KAYDETTİ

Daha önce Milan, Inter, Liverpool ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Balotelli çılgın kişiliği ile tanınıyor. 'Balo' lakaplı forvet bu sezon 24 maçta 8 gole imzasını attı.

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