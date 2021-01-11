İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2021 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4544
  • EURO
    9,0896
  • ALTIN
    442.474
  • BIST100
    1536.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Mesut Özil o soruya 'Kadıköy' cevabı verdi
Spor

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Mesut Özil o soruya 'Kadıköy' cevabı verdi

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlarken sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:51
ABONE OL

Mesut Özil her paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu Twitter'da sorulan soruya "Kadıköy" cevabını verdi. Yıldız oyuncu her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaşırken, Twitter'da sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Her yaptığı paylaşım Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından detaylı şekilde kontrol edilen hatta tweet'leri için bildirimlerin açıldığı Mesut Özil, bu cevabıyla Sarı Lacivertli takıma göz kırpmış oldu.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Birçok soruya cevap veren yıldız oyuncu, "Senin Fenerbahçeli olmanın sebebi neydi?" sorusuna da, Almanya'da doğup büyüyen her Türk-Alman'ın tuttuğu bir Türk takımı da vardur. Benimki de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür. İspanya'daki Real Madrid gibi..." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.