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  • Fenerbahçe taraftarını meraklandıran gelişme! İşte 5 futbolcunun son durumu
Spor

Fenerbahçe taraftarını meraklandıran gelişme! İşte 5 futbolcunun son durumu

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunduğu için Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyen 5 futbolcunun durumu netlik kazandı. İşte detaylar....

5 Nisan 2024 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarını meraklandıran gelişme! İşte 5 futbolcunun son durumu
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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçında forma giyememişti.

Sabah'ın haberine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şöyle:

Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.

Michy Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

Mert Hakan Yandaş: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.

İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.

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