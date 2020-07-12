12 Temmuz 2020 Pazar 20:14 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 20:14

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçında taraftarların uzun süredir beklediği hamle geldi.

Tahir Karapınar ve teknik ekip, Sivasspor mücadelesinde genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika olmak üzere kısa süreler alan Fenerbahçe'nin kendisinden çok şeyler beklediği 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu olacak (16 yaş 317 gün).