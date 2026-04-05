Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 tercihi konusunda bir ilki gerçekleştirdi.

YERLİ OYUNCU YOK!

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre; sarı lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında yerli oyuncu bulunmadan sahaya çıktı. Teknik direktör Tedesco'nun tercihiyle, ilk 11'in tamamında yabancı isimler yer aldı.

Sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek gibi isimler maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde;

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.