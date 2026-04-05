İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6026
  • EURO
    51,5422
  • ALTIN
    6678.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe tarihinde bir ilk! Sahada yerli oyuncu yok
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sahaya kulüp tarihinde ilk kez tamamen yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile çıktı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihi, maç öncesi en çok konuşulan konulardan biri oldu.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 19:50
ABONE OL

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 tercihi konusunda bir ilki gerçekleştirdi.

YERLİ OYUNCU YOK!

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre; sarı lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında yerli oyuncu bulunmadan sahaya çıktı. Teknik direktör Tedesco'nun tercihiyle, ilk 11'in tamamında yabancı isimler yer aldı.

Sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek gibi isimler maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde;

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.