İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8122
  • EURO
    47,6239
  • ALTIN
    4378.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe teklifi geri çekti! Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz
Spor

Fenerbahçe teklifi geri çekti! Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz

Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin Benfica'ya yaptığı teklifi geri çektiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi14 Ağustos 2025 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe teklifi geri çekti! Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferde sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti.

UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ

Habere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

18 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.