Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferde sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti.

UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ

Habere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

18 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.