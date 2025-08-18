İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe teklifi yeniledi! Kerem Aktürkoğlu transferi bitiyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde düğüm çözülmek üzere. Sarı lacivertli ekip, düşürülen teklifin reddedilmasinin ardından 22.5 + 2.5 milyon euroluk teklifini yeniledi ve cevap beklemeye başladı. İşte detaylar...

18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:55
Fenerbahçe teklifi yeniledi! Kerem Aktürkoğlu transferi bitiyor
ABONE OL

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayıyor.

Sarı-lacivertliler, anlaşmayı tamamlamaya çok yakın iken Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica ile eşleşince transferin önüne bir süre için set koyulmuştu.

YÜKSEK GELMİŞTİ

Benfica'nın kabul etmeye yakın olduğu 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus teklifi, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynaması sonrası 18 milyon euro seviyesine düşürülmüştü.

İLK TEKLİFE GERİ DÖNÜLDÜ

Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile orta yol bulmak için tekrar görüşme talep etti. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22.5 + 2.5 milyon euroluk teklifini yeniledi ve cevap beklemeye başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAZIR KITA

Kerem Aktürkoğlu ile uzun zaman önce sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

