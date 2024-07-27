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Spor

Fenerbahçe teklifte bulunmuştu! Wesley'de beklenmedik gelişme

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Corinthianslı Wesley için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre İngiltere'den bir kulübün oyuncu için sarı lacivertlilerin üzerinde yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe teklifte bulunmuştu! Wesley'de beklenmedik gelişme
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Wesley. Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk teklif yaptığı UOL'de yer aldı.

ADA'DAN TALİBİ ÇIKTI

Öte yandan sitenin son geçtiği habere göre Wesley'nin İngiltere'den de bir talibi çıktı.

Samir Carvalho'nun aktardığı habere göre bir İngiliz kulübü, Corinthians'a Fenerbahçe'nin yaptığı 18 milyon euroluk teklifin üzerinde bir rakam sundu.

Haberde gelecek hafta Wesley'nin transferiyle ilgili somut gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 40 maça çıkıp 2601 dakika sahada kalan Wesley, 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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