Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Wesley. Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk teklif yaptığı UOL'de yer aldı.

ADA'DAN TALİBİ ÇIKTI



Öte yandan sitenin son geçtiği habere göre Wesley'nin İngiltere'den de bir talibi çıktı.

Samir Carvalho'nun aktardığı habere göre bir İngiliz kulübü, Corinthians'a Fenerbahçe'nin yaptığı 18 milyon euroluk teklifin üzerinde bir rakam sundu.

Haberde gelecek hafta Wesley'nin transferiyle ilgili somut gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 40 maça çıkıp 2601 dakika sahada kalan Wesley, 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.