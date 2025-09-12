İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,372
  • EURO
    48,5131
  • ALTIN
    4846.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco için Can Bartu Tesisleri'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

AA12 Eylül 2025 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 40 yaşına giren İtalyan teknik adam için Can Bartu Tesisleri'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Tedesco, "Büyük sürpriz, 40. yaş günümü sizlerle geçiriyor olmak büyük bir memnuniyet ve onur. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum, sağ olun." ifadelerini kullandı.

Doğum günü kutlamasında teknik ekip ve futbolcular, 40 yaşına basan teknik adamı tebrik etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.