8 Şubat 2026 Pazar
Spor

Fenerbahçe TFF'ye bildirdi! Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattı

Ara transfer döneminde kadrosuna birçok önemli simi katan Fenerbahçe, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

8 Şubat 2026 Pazar 14:41
Fenerbahçe TFF'ye bildirdi! Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattı
ABONE OL

Kadrosunu Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante ile güçlendiren Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminin son gününde bir imza daha attırdığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbolcu Bilgi Bankası bölümünde Amoh'un sözleşme başlangıç tarihi 5 Şubat 2026, sözleşme bitiş tarihi ise 15 Ocak 2027 olarak görülüyor.

GEÇTİĞİMİZ YAZ İSVEÇ'TE DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKTI

Sarı lacivertli takımın altyapısında forma giyecek olan 18 yaşındaki futbolcunun, hücum bölgesinde sağ ve sol kanatlarda görev yaptığı ve Gana merkezli Inter Millas Akademisi'nde yetiştiği öğrenildi. Daniel Asante Amoh, geçtiğimiz yaz İsveç'in IFK Norrköping takımında deneme antrenmanlarına çıktı.

