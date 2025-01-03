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Spor

Fenerbahçe, THY karşısında rahat kazandı

Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe, THY karşısında rahat kazandı
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Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasının açılış maçında Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı konuk etti. 2025'in ilk lig maçında 3 seti de çok zorlanmadan kazanan Sarı-lacivertliler maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı ve liderliğini sürdürdü.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Seçkin Yener, Serap Kuka

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Meliha Diken, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Safranova, Vargas, Gizem Orge (Libero)

TÜRK HAVA YOLLARI: Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Vasilantonaki, Bergmann, Ratzke, Alecrim, Aksoy, Melis Yilmaz (Libero)

SETLER: 25-21, 25- 20, 25-18

SÜRE: 1 Saat 12 Dk.

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