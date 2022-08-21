Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Tisserand'ın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

Arap kulübü de Kongolu stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.