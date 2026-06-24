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Spor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kamp kadrosunu duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü gerçekleştireceği Topuk Yaylası'ndaki kampta 30 futbolcu yer alıyor.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Topuk Yaylası kamp kadrosunu duyurdu
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü için bugün Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, burada 2 Temmuz'a kadar kampa girecek. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimdeki sarı-lacivertlilerin 30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi."

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