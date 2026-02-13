İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında! İşte eksikler ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte sarı-lacivertlilerin eksikleri ve muhtemel 11'i...

13 Şubat 2026 Cuma 09:38
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında! İşte eksikler ve muhtemel 11...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

