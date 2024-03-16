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Spor

Fenerbahçe, Trabzon'da! Mert Hakan Yandaş, takımı yalnız bırakmadı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

DHA16 Mart 2024 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzon'da! Mert Hakan Yandaş, takımı yalnız bırakmadı
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Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 18.40'da Trabzon Havalimanı'na geldi.

Dış Hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, M. Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun."

MERT HAKAN YANDAŞ, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI!

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı dolayısıyla kamp kadrosunda yer almayan Mert Hakan Yandaş da takıma destek olmak için kafile ile birlikte Trabzon'a geldi.

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