Fenerbahçe, Trabzonspor derbisine hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.