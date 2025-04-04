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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyor

Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği Trendyol Süper Lig maçına hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

AA4 Nisan 2025 Cuma 13:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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