25 Ekim 2020 Pazar 14:05 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 14:05

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de bugüne damga vuracak mücadeleler arasında yer alan Fenerbahçe Trabzonspor maçı yer alıyor. Dev maçı Hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bordo mavili takımın kötü gidişe son verip galibiyet almaktan başka çaresi yok. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte maçın detaylar ve ilk 11'ler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda bugün oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

MUHMTEMEL 11'LER MAÇ KADROSU

FENERBAHÇE

Altay- Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

SAKAT: Perotti, Ferdi

TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalıştığı, Diego Perotti'nin de idmanın ilk bölümünde yer aldığı kaydedildi.

Alerjik reaksiyonları devam eden Mame Thiam'ın ise antrenmana katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak'ın katılmadığı bildirildi.