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Spor

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına dünya basınından yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 17:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe - Trabzonspor maçına dünya basınından yoğun ilgi
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Fenerbahçe - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak.

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