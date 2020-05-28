28 Mayıs 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:27

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası da başlıyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da Süper Lig'in başlamasının ardından 16 Haziran'da da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak.

Buna göre, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev derbinin rövanşı oynanacak. 18 Haziran Perşembe günü ise Akdeniz derbisinde Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

Kupada 3 Mart'ta Trabzon'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip Fenerbahçe karşısında 2-1 galip ayrılmıştı. Diğer mücadelede ise Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

Yarı final eşleşmelerinden galip çıkacak takımlar finalde kupa için mücadele verecek.