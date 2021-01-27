27 Ocak 2021 Çarşamba 18:41 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:41

Mesut Özil transferiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan İrfan Can Kahveci için harekete geçti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, İrfan Can'ı isteyecek ve koşulları bir kez daha masaya yatıracak. Sarı lacivertli kulüp daha önce milli oyuncu için görüşme talebini yazılı olarak da iletmişti.

"7 MİLYON EURO VE DENİZ TÜRÜÇ"



Ajansspor'un haberine göre, Belözoğlu, yarınki görüşmede Başakşehir yönetimine İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro ve Deniz Türüç'ün bonservisini vermeyi teklif edecek.Türüç, halihazırda Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyor.

Fenerbahçe yönetiminden alınan bilgiye göre Başakşehir, İrfan Can için 10 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe, bu rakama çıkmayı düşünmüyor.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen hafta Göksel Gümüşdağ ile buluşmuştu.

Ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray, 4.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan pay ve oyuncu teklifinde bulunmuştu. Gümüşdağ ise sarı kırmızılıların bu teklifine olumsuz yanıt vermişti.