29 Aralık Fenerbahçe transfer haberleri FB transfer son dakika transfer gelişmeleri

Fenerbahçe transfer haberleri 29 Aralık’ta Fenerbahçe’de hangi futbolcular gündemde? Ligde yaşadığı kötü günleri bırakmak isteyen Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. FB transfer haberleri arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Spor basınında birçok futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de transfer için kollar sıvandı. Taraftarın tepkisini dindirmek ve ikinci yarıda da iyi bir performans sergilemek isteyen sarı lacivertli ekipte kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Sportif başarısızlık, takımdaki karışıklık ve beklentilerin yüksek olmasıyla doğan baskı, Fenerahçe'yi rağbet edilen değil korkulan bir kulübe çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuları ikna edebilmek için ekstra çaba sarfetmek zorunda kalıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde hem devre arası hem de yeni sezon için kadroda büyük bir revizyonun yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın listesinde öncelikli olarak Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar, Sivasspor’dan Emre Kılınç, Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’nin isimleri var. FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ (29 ARALIK)

CENK TOSUN HAMLESİ

Ligde zor bir periyottan geçen Fenerbahçe, Everton forması giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'a teklif götürdü.

Spor Toto Süper Lig'de tarihin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

İkinci yarıda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın komutasında yükselişe geçmeyi hedefleyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir oyuncuya teklif götürdü.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun için nabız yokladı. Everton'da fazla forma şansı bulamayan golcü oyuncuyu yakın takibe alan sarı lacivertliler kiralama teklifinde bulundu.

Ancak Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye ret cevabı verdiği ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

Premier Lig'de 14 maça çıkan Cenk takımı adına 2 gol, 2 asist kaydetti.

SERDAR AZİZ İDDİASI

Galatasaray'dan ayrılacağı netleşen Serdar Aziz için Fenerbahçe ile anlaştı iddiası ortaya atıldı.

Serdar Aziz'in Galatasaray ile olan birlikteliği sona ererken, ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı ve sarı-kırmızılılardan alacaklarına karşılık bonservisini istedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen stoper, sarı-kırmızılılarla anlaşması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

Bu sezon resmi maçlarda Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan oyuncu 2 gol attı, 1 asist yaptı.

EMRE KILINÇ İÇİN TEKLİF

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kadroya yapmak istediği takviyeler için Sivasspor'un kapısını çaldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın verdiği listede olan Emre Kılınç için Sivas yönetim ile masaya oturdu. Sivas'ın Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe ise 2 milyon Euro ve Aatıf'ı önerdi. Kırmızı-Beyazlı yönetim ise bu teklife kesin yanıt vermedi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

AJDİN HASİC SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Yönetimi, kısa vadede katkı sağlayacak oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yatırım yapacak.

Bu doğrultuda radardaki oyunculardan birinin Ajdin Hasic olduğu öne sürüldü. Hırvat basını, Dinamo Zagreb’in ikinci takımında forma giyen 17 yaşındaki Boşnak futboluyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini yazdı.

Orta sahanın sağ tarafında görev yapan Hasic, bu sezon çıktığı 5 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Genç oyuncu, Bosna Hersek U17, U18 ve U19 takımlarında ise 22 müsabakada 8 gol kaydetti.

SLIMANİ GİDECEK Mİ?

Islam Slimani, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani'nin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Haberde Islam Slimani, Fenerbahçe ile kiralık anlaşmasını sonlandırarak Türkiye'den ayrılmak istediği açıklandı.

Süper Lig'de bu sezon sadece bir gol atabilen İslam Slimani, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Aldığı yüksek maaş ile Fenerbahçe taraftarının büyük beklenti içinde olduğu Slimani, 13 haftada sadece bir gol atarken, bitiricilik olarak Süper Lig'in en kötü forveti konumunda.

Süper Lig'de en az bir gol atan futbolcuların hesaba katıldığı listede, Islam Slimani çektiği 25 şutta sadece bir gol atarak en kötü oyuncu oldu. MatchStudy verilerine göre 25 şutta 1 gol atabilen Slimani %4'lük gol yüzdesi ile Süper Lig'in en kötü bitiricisi konumunda.

Islam Slimani, Trabzonspor maçında da çok etkisiz bir oyun ortaya koyarken, maç boyu sadece bir şut çekebildi ve o şutta da kafa vuruşu üst direkten auta gitti.