29 Aralık Fenerbahçe transfer haberleri FB transfer son dakika transfer gelişmeleri
Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe transfer haberlerinde hangi isimler var? FB transfer haberleri son dakika gelişmeleri 29 Aralık Fenerbahçe transfer haberleri sarı lacivertli taraftarların merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Ali Koç yönetiminde yeni umutlarla sezona başlayan ancak bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, ilk yarıyı küme düşme hattında 17.sırada kapattı. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilemek isteyen ve kadroda revizyona gitmeyi amaçlayan yönetim ve teknik heyet transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, takıma katılacak ve gönderilecek oyuncular hakkında liste hazırladı. Peki Fenerbahçe transfer haberleri arasında hangi yıldız futbolcular yer alıyor son gelişmeler neler? Takımda kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar’a af çıkarken, Serdar Aziz’in Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiası taraftarları heyecanlandırdı. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’ı da kadroya katma çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde 'Transferde gerekirse gözümüzü karartacağız' açıklamasını yapmış ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Sezon başında yapılan 11 transferde de hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdikten sonra ara transferde de 3-5 takviye yaparak durumu düzeltmeyi hedefliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uyacak gibi görünmüyor.
Fenerbahçe transfer haberleri 29 Aralık’ta Fenerbahçe’de hangi futbolcular gündemde? Ligde yaşadığı kötü günleri bırakmak isteyen Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. FB transfer haberleri arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Spor basınında birçok futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de transfer için kollar sıvandı. Taraftarın tepkisini dindirmek ve ikinci yarıda da iyi bir performans sergilemek isteyen sarı lacivertli ekipte kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Sportif başarısızlık, takımdaki karışıklık ve beklentilerin yüksek olmasıyla doğan baskı, Fenerahçe'yi rağbet edilen değil korkulan bir kulübe çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuları ikna edebilmek için ekstra çaba sarfetmek zorunda kalıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde hem devre arası hem de yeni sezon için kadroda büyük bir revizyonun yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın listesinde öncelikli olarak Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar, Sivasspor’dan Emre Kılınç, Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’nin isimleri var.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ (29 ARALIK)
Premier Lig'de 14 maça çıkan Cenk takımı adına 2 gol, 2 asist kaydetti.
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