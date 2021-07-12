12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir santrfor geldi... Sarı- Lacivertliler'in Saint Etienne takımında forma giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi girişimler ise kısa süre içinde başlayacak.

FORVETE İKİ OYUNCU GELECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira oyun sistemine uyacağını düşündüğü yıldız oyuncunun kesinlikle transfer edilmesini istiyor. Kanarya forvete iki takviye planlıyor.

SAMATTA&THİAM YOLCU

Kanarya eldeki forvet oyuncularından Thiam ve Samatta'yı yeni sezon öncesinde elden çıkartacak. Fener'de Niang ve Arnautovic gibi yıldız golcüler de gündeme gelmişti.

PREMİER LİG'DE DE OYNADI

30 yaşındaki Wahbi Khazri, 2018 yılından beri Saint Etienne'de forma giyiyor. Tecrübeli golcü Sunderland, Rennes ve Bordeaux gibi takımların da formasını giydi.

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