İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2021 Pazartesi / 2 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Wahbi Khazri sürprizi!
Spor

Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Wahbi Khazri sürprizi!

Forvete iki takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın Saint Etienne'in golcüsü Wahbi Khazri'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28
ABONE OL

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir santrfor geldi... Sarı- Lacivertliler'in Saint Etienne takımında forma giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi girişimler ise kısa süre içinde başlayacak.

FORVETE İKİ OYUNCU GELECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira oyun sistemine uyacağını düşündüğü yıldız oyuncunun kesinlikle transfer edilmesini istiyor. Kanarya forvete iki takviye planlıyor.

SAMATTA&THİAM YOLCU

Kanarya eldeki forvet oyuncularından Thiam ve Samatta'yı yeni sezon öncesinde elden çıkartacak. Fener'de Niang ve Arnautovic gibi yıldız golcüler de gündeme gelmişti.

PREMİER LİG'DE DE OYNADI

30 yaşındaki Wahbi Khazri, 2018 yılından beri Saint Etienne'de forma giyiyor. Tecrübeli golcü Sunderland, Rennes ve Bordeaux gibi takımların da formasını giydi.

Takvim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.