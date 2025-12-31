Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, orta sahanın merkezine takviye yapmayı hedefliyor.

Domenico Tedesco, hazırladığı raporda yönetiminden dinamizmi artıracak bir oyuncu istediğini belirtti. Bu bölgede İsmail ve Alvarez'i kullanan İtalyan teknik direktörün, iki isme göre daha ofansif bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.

Tedesco'nun hedeflediği profilin iki ceza sahası arasında tempolu oyuna ayak uydurabilecek bir futbolcu olduğu ifade edildi. Özellikle ön alan baskısında önemli rol oynayabilecek bir isim transfer edilmesi planlanıyor.

Gündeme gelen isimlerden biri PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'dı. Hollandalı futbolcunun takımında kalmasının kesinleşmesinin ardından bu transfer askıya alındı.

Corendon Alanyaspor forması giyen Maestro gündeme gelse de henüz somut bir adım atılmadı. Akdeniz ekibinin, 10 milyon avro bonservis bedeli beklentisi transferi çıkmaza sürükledi.

Geçtiğimiz hafta Katar'da olan yönetici Ertan Torunoğulları bazı menajerlerle görüşme gerçekleştirdi.

Özellikle Bundesliga ve Serie A'dan birçok futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği gelen haberler arasında.

Sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk günlerinde orta saha transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor.