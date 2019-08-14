Fenerbahçe transferde B planına geçti
Sarı-Lacivertliler, Kolarov, Gustavo ile Kjaer konusunda ilerleme olmayınca Durmisi, Sturridge ve Fernandiho gibi isimlere yöneldi.
- Star Spor
SÜPER Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe’de eksik olan mevkiler için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç’un “2 stoper, bir 6 numara ve olursa bir oyuncu daha alacağız” açıklaması sonrası stoper Zanka’yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler’in Kolarov, Gustavo ve Kjaer konusunda yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadığı için B planını devreye sokma kararı aldığı ortaya çıktı. Yönetimin Rıza Durmisi, Sturridge ve Fernandinho için kulüpleriyle pazarlıklara başladığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.