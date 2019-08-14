Fenerbahçe transferde B planına geçti

SÜPER Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe’de eksik olan mevkiler için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç’un “2 stoper, bir 6 numara ve olursa bir oyuncu daha alacağız” açıklaması sonrası stoper Zanka’yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler’in Kolarov, Gustavo ve Kjaer konusunda yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadığı için B planını devreye sokma kararı aldığı ortaya çıktı. Yönetimin Rıza Durmisi, Sturridge ve Fernandinho için kulüpleriyle pazarlıklara başladığı kaydedildi.