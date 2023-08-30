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Spor

Fenerbahçe transferde dünya ikincisi!

Fenerbahçe, dünya genelindeki tüm kulüpler içinde en fazla transfer yapan ikinci takım. İlk sırada 16 oyuncuyu kadrosuna katan Suudi ekibi Khaleej var sarı-lacivertliler ise 15 transferle ikinc sırada yer alıyor.

Fotomaç30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde dünya ikincisi!
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Fenerbahçe, bir rekora doğru ilerliyor...

Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 15 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu alanda da dünya genelinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlileri transferde geçen tek kulüp ise Suudi Arabistan temsilcisi Khaleej...

Khaleej bu yaz transfer döneminde tam tamına 16 futbolcuyu renklerine bağladı.

TORPEDO İLE BİRLİKTE

Sarı-lacivertliler, 15 futbolcu alan Torpedo Moskova' ile 2. sırayı paylaşıyor. Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdiği takdirde Khaleej'le birlikte ilk sırada yer alacak.

3. basamakta ise 13 futbolcuyla İsviçre temsilcisi Basel bulunuyor. Bu sezonki 15 futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından 56 milyon 810 bin euro da para çıkarken, kiralık oyuncular listeye dahil edilmedi.

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