İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yeni hedef Kerem Aktürkoğlu
Spor

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yeni hedef Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu transferinde de hareketli. Sarı lacivertliler, Portekiz'de 7 numaralı formayı giyen milli futbolcunun şartlarını öğrenirken, Beşiktaş ile rekabet sürüyor.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 08:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yeni hedef Kerem Aktürkoğlu
ABONE OL

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da yeni sezonda 7 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu için de devrede olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE BİLGİ ALDI

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun şartları hakkında bilgi aldı.

Fenerbahçeli yöneticilerin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıkan Kerem, 16 gol - 13 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 444 dakika sahada kaldı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İlk sezonunda Portekiz Lig Kupası'nı kazanan milli oyuncunun, kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.