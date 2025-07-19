Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da yeni sezonda 7 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu için de devrede olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE BİLGİ ALDI

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun şartları hakkında bilgi aldı.

Fenerbahçeli yöneticilerin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıkan Kerem, 16 gol - 13 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 444 dakika sahada kaldı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İlk sezonunda Portekiz Lig Kupası'nı kazanan milli oyuncunun, kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.