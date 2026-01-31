Devre arası transfer döneminde Lazio'dan 30 milyon euroya Fransız orta saha Matteo Guendouzi, 6 milyon euroya ise Samsunspor'dan kanat Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, 3 kulvarda başarı için adeta gemileri yakmış durumda. Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde olan 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman, Fransız ekibi Angers'ta forma giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif ve AlIttihad'ın 34 yaşındaki ünlü orta sahası N'Golo Kante için maaşlar hariç 70 milyon euroluk bonservis harcaması göze alındı.

ATALANTA 45 İNADINI BIRAKTI

Çarşamba günü Lookman transferi için İtalya'ya giden Sportif Direktör Devin Özek'in sunduğu 25 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. 45'te diren Atalanta cephesi, 35+5 milyon euroya oyuncuyu bırakacaklarını bildirdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, 35+5 milyon euroya transferin sonuçlanabileceğini yazdı. Lookman dışında gol notkasına Sidiki Cherif'in de katılması bekleniyor. 19 yaşındaki forvetle el sıkışan Kanarya, Angers'la görüşmelerini sürdürüyor. Fransız basınındaki haberlere göre anlaşma bedeli; çeşitli bonuslarla birlikte 20 milyon euro.

KANTE SÖZÜNDEN GERİ DÖNMEDİ

Maaşında büyük fedakarlık yapan ve 30 milyon euroluk yeni kontrat önerisini geri çeviren 34 yaşındaki N'Golo Kante, bu duruşuyla transfer görüşmelerinin devam etmesini sağladı. Kanarya; 7 milyon euroluk bonservis ödemeyi göze alsa da Al-Ittihad, 10 milyon euroluk talebini düşürmüyor. Taraftarın baskısı altında olan Sarı-Lacivertli yönetim, 3 milyon euroyu da vermeye razı gelmek üzere. 6 ay sonra kontratı bitecek Kante'ye bonservis verilecek... Dünyaca ünlü oyuncunun 2+1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.