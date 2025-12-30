İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9549
  • EURO
    50,6647
  • ALTIN
    5981.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferde hızlandı! Nkunku için Milan ile temas kuruldu
Spor

Fenerbahçe transferde hızlandı! Nkunku için Milan ile temas kuruldu

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde Milan forması giyen Christopher Nkunku için temas kurdu. Transferin seyrinde Fransız oyuncunun vereceği kararın belirleyici olacak.

HABER MERKEZİ30 Aralık 2025 Salı 00:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde hızlandı! Nkunku için Milan ile temas kuruldu
ABONE OL

Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına resmi olarak kısa bir süre kala yeni takviyeler için hızlı hareket ediyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Milan forması giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN TEMAS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu. Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.

37 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan, yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Nkunku için 37 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Nkunku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, kulübü Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.