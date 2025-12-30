Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına resmi olarak kısa bir süre kala yeni takviyeler için hızlı hareket ediyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Milan forması giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN TEMAS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu. Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.

37 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan, yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Nkunku için 37 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Nkunku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, kulübü Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.