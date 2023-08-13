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Spor

Fenerbahçe transferde rekor kırdı! 50 milyon euro

47.9 milyon euroluk satış yapan Fenerbahçe, gelen isimlere ise 49.6 milyon euro ödeme yaptı. Sarı lacivertli ekibin bütçesi 1.7 milyon euro açık verdi.

Sabah13 Ağustos 2023 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde rekor kırdı! 50 milyon euro
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9 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe, kadrosunu neredeyse baştan sona değiştirdi.

Sol bek hariç her mevkiye transfer yapan sarı lacivertliler, geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat ile Gustavo'nun da tapularını aldı.

10 numara Szymanski ile savunmadaki Becao'ya bonservis ödedi. Sağ beke Mert Müldür, orta alana da Bartuğ Elmaz takviyeleriyle yerli kalitesi artırıldı. Fenerbahçe, son olarak Marsilya'dan sağ kanat Cengiz Ünder ile M.United'ın dinamosu Fred'i renklerine bağladı.

50 MİLYON EURO HARCADI, DEVAMI GELECEK!

Toplamda 49 milyon 650 bin Euro harcamayla rekor kırdı. Tadic, Dzeko, Kent, Djiku ve Umut için bonservis ödemedi.

F.Bahçe; Arda (R.Madrid), Szalai (Hoffenheim), Bruma (Braga), Rossi (Columbus) ve Berisha'dan (Augsburg) 47.9 milyon Euro kazanırken bu alanda da lider oldu. Gelenlerle gidenler karşılaştırıldığında bütçeye, 1.7 milyon Euro eksi yazıldı.

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