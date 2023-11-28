İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9383
  • EURO
    31,6983
  • ALTIN
    1874.48
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferde rotayı Fransa'ya çevirdi! Hedefte iki yıldız orta saha var
Spor

Fenerbahçe transferde rotayı Fransa'ya çevirdi! Hedefte iki yıldız orta saha var

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya kesin olarak bir takviye yapmayı düşünen sarı lacivertliler, Milanlı Rade Krunic'in alternatiflerini Fransa'da buldu. Hedefte iki yıldız isim var. İşte detaylar...

Fanatik28 Kasım 2023 Salı 08:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde rotayı Fransa'ya çevirdi! Hedefte iki yıldız orta saha var
ABONE OL

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Fenerbahçe'nin, sezon başında olduğu gibi ocak ayını da hareketli geçirmesi bekleniyor. Yönetim, teknik ekiple birlikte takviye için çalışmaları sürdürüyor.

ORTA SAHA TRANSFERİ KESİN

Sarı lacivertlilerin orta sahaya transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için menajerlerden de sürekli yeni öneriler geliyor. Öncelikli iki ismin yanı sıra Fransa'dan dikkat çeken yeni bir ismin Fenerbahçe'nin önüne sunulduğu öğrenildi...

MİLAN'LA PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Kanarya, Krunic için yeniden kolları sıvadı. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti. Yönetim şimdi Milan ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre ise Pioli bu kez istese bile bu transfere engel olamayabilir.

KARTAL, YÖNETİMDEN GUEYE'Yİ İSTEDİ

Krunic, başarılı çalıştırıcının hâlâ listesinde. Ancak Kartal'ın yönetimden öncelikli olarak bu kez başka bir yıldızı istediği öğrenildi: Pape Alassane Gueye... Marsilya'da forma giyen Senegalli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

YENİ HEDEF TOLISSO

Fransa'dan dikkat çeken yeni bir ismin Sarı lacivertlilerin önüne sunulduğu öğrenildi: Corentin Tolisso...

LYON'DA KRİZ BÜYÜK

Lyon için bu sezon kâbus gibi geçiyor. Lyon, 13 hafta sonunda bir maç eksiğiyle ligde 7 puanla son sırada yer alıyor. Devre arasında yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Fransızlar, bu nedenle maaş maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki futbolcu, Lyon'da vergilerle birlikte senelik 4.8 milyon Euro kazanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.