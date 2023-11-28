Ara transfer dönemi yaklaştıkça, her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Fenerbahçe'nin, sezon başında olduğu gibi ocak ayını da hareketli geçirmesi bekleniyor. Yönetim, teknik ekiple birlikte takviye için çalışmaları sürdürüyor.

ORTA SAHA TRANSFERİ KESİN

Sarı lacivertlilerin orta sahaya transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için menajerlerden de sürekli yeni öneriler geliyor. Öncelikli iki ismin yanı sıra Fransa'dan dikkat çeken yeni bir ismin Fenerbahçe'nin önüne sunulduğu öğrenildi...

MİLAN'LA PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Kanarya, Krunic için yeniden kolları sıvadı. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti. Yönetim şimdi Milan ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre ise Pioli bu kez istese bile bu transfere engel olamayabilir.

KARTAL, YÖNETİMDEN GUEYE'Yİ İSTEDİ

Krunic, başarılı çalıştırıcının hâlâ listesinde. Ancak Kartal'ın yönetimden öncelikli olarak bu kez başka bir yıldızı istediği öğrenildi: Pape Alassane Gueye... Marsilya'da forma giyen Senegalli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

YENİ HEDEF TOLISSO

Fransa'dan dikkat çeken yeni bir ismin Sarı lacivertlilerin önüne sunulduğu öğrenildi: Corentin Tolisso...

LYON'DA KRİZ BÜYÜK

Lyon için bu sezon kâbus gibi geçiyor. Lyon, 13 hafta sonunda bir maç eksiğiyle ligde 7 puanla son sırada yer alıyor. Devre arasında yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Fransızlar, bu nedenle maaş maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki futbolcu, Lyon'da vergilerle birlikte senelik 4.8 milyon Euro kazanıyor.