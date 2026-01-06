İSTANBUL 17°C / 12°C
6 Ocak 2026 Salı
Fenerbahçe, transferde sona yaklaştı: Guendouzi için geri sayım

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için 25 milyon euroluk yeni teklifini ileterek transferde sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla da yıllık 4 milyon euro ve bonuslar üzerinden anlaşma sağladığı, Guendouzi'nin bu hafta İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

6 Ocak 2026 Salı 00:19
Orta saha transferinde Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'den önemli bir atak geldi.

YENİ TEKLİF 25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarla istediği 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Lazio'ya 25 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da dahil olduğu transfer sürecinde sarı lacivertliler, İtalyan ekibi ile transfer masasında büyük oranda anlaşma sağladı. Lazio'nun bonservis dışında anlaşmaya bonus eklemek istediği öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Lazio'da 2,5 milyon euro kazanan Matteo Guendouzi ile 4 milyon euro yıllık maaş ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

BU HAFTA GELMESİ BEKLENİYOR

Transferde sona gelen Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde Matteo Guendouzi transferini resmiyete dökmesi ve Fransız oyuncuyu bu hafta İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

LAZIO YERİNE OYUNCU BULDU

Bu arada İtalyan basını, Matteo Guendouzi ile yolları ayırmaya çok yakın olan Lazio'nun Bologna'dan Giovanni Fabbian'ın transferi için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

