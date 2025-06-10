Fenerbahçe, Juventus'un 25 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic konusunda vites yükseltmiş durumda. Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması, En Nesyri ve Cenk Tosun'un durumunun belirsizliği sebebiyle Sarı Kanarya sezon açılmadan üst düzey bir golcüyle işi sağlama almayı hedefliyor. Dusan Tadic ve Filip Kostic'in Sırp Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Dusan Vlahovic, listenin tepesindeki isim. Juventus'un bütçe oluşturmak için elden çıkarmaya çalıştığı solak golcü, Fenerbahçe'ye soğuk bakıyor ancak maaşı sebebiyle İngiltere ve İtalya'dan beklediği teklifleri alamıyor

MİLAN'I ZORLAYACAK MALİYET!

Dusan Vlahovic'in menajeriyle temas kuran İtalyan devi Milan, maaş sebebiyle adım atamıyor. Kulübe yakın kaynaklardan Sempremilan'da şöyle bir haber çıktı: "Geçtiğimiz sezon Milan ilk olarak Alvaro Morata ve Jovic'e odaklıydı. Ancak bu isimlerden alınan katkı sınırlı oldu. Kulüp doğru takviyeleri dikkatlice yapmak istiyor. Dusan Vlahovic ve menajeriyle bir telefon görüşmesi yapıldı. Sıcak temaslar olsa da futbolcunun maliyeti Milan'ı zorluyor. Fenerbahçe futbolcuya somut bir teklif yaptı. Türk kulübüyle rekabet etmek şu an zor gözüküyor."

83.5 MİLYON EUROYA GELDİ

2018'de Partizan'dan 3.2 milyon euroya Fiorentina'nın yolunu tutan 1.90'lık Sırp golcü, İtalya'da büyük bir çıkış yakaladı. Juventus, genç yeteneği kapmak için kaynaklarını zorlayarak 83.5 milyon euroya onu 2022 Ocak'ta kadrosuna kattı. İnişli çıkışlı grafikler çizen Vlahovic bu sezon beklentileri karşılayamadı. Ligde 29 maçta 10 gol 4 asist üretti, toplamda 41 resmi maçta 15 gol 5 asistle oynadı. Elden çıkarmayı düşündükleri fiyat ise 40 milyon euro seviyelerinde. Kanarya ise 30'a kadar çıktı.