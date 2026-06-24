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Spor

Fenerbahçe transferi açıkladı! Amara Diouf imzayı attı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler Senegalli genç oyuncu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi açıkladı! Amara Diouf imzayı attı
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Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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