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Spor

Fenerbahçe transferi açıklamıştı! Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Faslı futbolcu bugün sarı lacivertli ekip için İstanbul'a geldi.. İşte detaylar...

30 Ağustos 2024 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi açıklamıştı! Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat resmiyet kazandı. Sarı-Lacivertliler, Faslı futbolcunun geçici transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını bildirdi.

SOFYAN AMRABAT, İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.

Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.

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