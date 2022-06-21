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  • Fenerbahçe transferi bitirdi! Abdülkerim Bardakçı için anlaşmaya varıldı
Spor

Fenerbahçe transferi bitirdi! Abdülkerim Bardakçı için anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı için Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin Abdülkerim Bardakçı için 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

21 Haziran 2022 Salı 20:26 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir transferde daha sona geldi. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Abdülkerim Bardakçı transferini de bitirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçen sezonki performansıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Kulüpler Birliği Vakfı toplantının ardından transfer için el sıkıştı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoperin transferi için 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Abdülkerim Bardakçı 5 gol, 3 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti.

Abdülkerim adı Fenerbahçe dışında; Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.

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