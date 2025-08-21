İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Fenerbahçe transferi bitirdi! Edson Alvarez'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Transfer çalışmalarına hız kesemeden devam eden Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Sarı lacivertli ekip, 26 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile anlaşma sağladı. Başarılı futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 12:09
Fenerbahçe transferi bitirdi! Edson Alvarez'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi.

KARİYERİ

West Ham forması giyen Edson Álvarez, daha önce Ajax ve Club América'da oynamış, Meksika Milli Takımı'nda da 80'den fazla maça çıkmıştı.

