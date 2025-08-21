Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi.

KARİYERİ

West Ham forması giyen Edson Álvarez, daha önce Ajax ve Club América'da oynamış, Meksika Milli Takımı'nda da 80'den fazla maça çıkmıştı.