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Spor

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte bonservisi

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Sarı Lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:40
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Transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Fanatik'in haberine göre, Kanarya; Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYA TALEBİ

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

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