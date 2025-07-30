Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.. L'Equipe'in haberine göre Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.

Transferin yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda geçen sezon 23 resmi karşılaşmada görev alan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.