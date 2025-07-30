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Spor

Fenerbahçe transferi bitirdi! Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Milan Skriniar için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi bitirdi! Milan Skriniar İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.. L'Equipe'in haberine göre Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.

Transferin yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda geçen sezon 23 resmi karşılaşmada görev alan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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