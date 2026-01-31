İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Sidiki Cherif, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir oyuncu için kulübüyle sözlü anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

31 Ocak 2026 Cumartesi 18:18
Fenerbahçe transferi bitirdi: Sidiki Cherif, İstanbul'a geliyor
Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini Sidiki Cherif ile gerçekleştiriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sidiki Cherif transferinde Fenerbahçe ile Angers arasında sözlü anlaşma sağlandığını duyurdu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, bu transfer kapsamında 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.

PREMIER LİG EKİPLERİNİ İSTEMEDİ

Cherif'in, Premier Lig'den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği ve cuma günü sarı-lacivertlilere "evet" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN UÇUŞ PLANI

Öte yandan Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

PAZAR GÜNÜ İMZALAR ATILIYOR

Haberde, sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzaların atılması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gollük skor katkısı verdi.

Popüler Haberler
