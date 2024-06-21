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Spor

Fenerbahçe transferi duyurdu! Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den bir transfer bir de yeni sözleşme açıklaması geldi. Sarı lacivertli ekip, oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalarken Karagümrük'ten Levent Mercan'ı da transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

AA21 Haziran 2024 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi duyurdu! Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağlandı
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

LEVENT MERCAN'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Ayrıca Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldığını da duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.

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