Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leonardo Bonucci, bu sezon Union Berlin formasıyla toplam 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 723 dakika sahada kalan 36 yaşındaki İtalyan stoper, 1 golle skora etki etti.