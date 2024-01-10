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Spor

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Leonardo Bonucci için beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe ara transferin ilk takviyesini yaptı. Sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

10 Ocak 2024 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Leonardo Bonucci için beklenen açıklama geldi
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Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leonardo Bonucci, bu sezon Union Berlin formasıyla toplam 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 723 dakika sahada kalan 36 yaşındaki İtalyan stoper, 1 golle skora etki etti.

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