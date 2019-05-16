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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Kanatlara etkili bir oyuncu arayan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, devre arasında da istediği futbolcunun ismini verdiği belirtildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ileri sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldız için önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin kapısını çalacağı belirtiliyor.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

İki kez sarı kart gören Trezeguet'nin asıl mevkisi sol kanat. Sağ kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

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Sportif direktör Comolli'nin başarılı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı iddialar arasında.

Yönetimin, Kasımpaşa'ya ilk olarak takas teklifi sunacağı, kabul edilmezse bonservis için pazarlığa oturacağı konuşuluyor.

Lacivert- beyazlı kulüp, devre arasında 10 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Diagne için takası kabul etmemişti.

Kanatlara etkili bir oyuncu isteyen Yanal'ın listesinde Visca ile Kopenhag'lı Robert Skov da yer alıyor.

(Sabah)

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