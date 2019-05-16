Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ileri sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldız için önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin kapısını çalacağı belirtiliyor.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

İki kez sarı kart gören Trezeguet'nin asıl mevkisi sol kanat. Sağ kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

VİSCA VE SKOV DA LİSTEDE

Sportif direktör Comolli'nin başarılı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı iddialar arasında.

Yönetimin, Kasımpaşa'ya ilk olarak takas teklifi sunacağı, kabul edilmezse bonservis için pazarlığa oturacağı konuşuluyor.

Lacivert- beyazlı kulüp, devre arasında 10 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Diagne için takası kabul etmemişti.

Kanatlara etkili bir oyuncu isteyen Yanal'ın listesinde Visca ile Kopenhag'lı Robert Skov da yer alıyor.

(Sabah)