30 Aralık 2025 Salı
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı
Spor

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul'a silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan İbrahim Gümüştekin hastaneye kaldırıldı.

AA30 Aralık 2025 Salı 12:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı
ABONE OL

Üsküdar'da bir kişi silahlı çatışma sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sultantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, park halindeki 20 AB 318 plakalı araçta 19 fişek girişi, 34 GYF 526 plakalı araçta 1 fişek girişi, otomatik silah ve tabancalara ait 30 boş kovan tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada "hırsızlık", "mala zarar verme", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "oto hırsızlığı", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Tayfun Yararlı'nın (35) 34 NOD 670 plakalı araçla ve yanında yaralı bir kişiyle kaçtığı belirlendi.

Yaralı kişinin "hırsızlık", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan kaydı bulunan İbrahim Gümüştekin (55) olduğu tespit edildi.

Yaralı olarak özel hastaneye getirilen ve vücudunda 5 mermi girişi olduğu belirlenen Gümüştekin'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

