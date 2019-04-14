14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe tribünlerinden Can Bartu koreografisi

Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatına kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu koreografisi yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray maçı için Ülker Stadı'na tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarları, 12 Nisan Cuma gecesi hayatını kaybeden Türk sporu efsanesi Can Bartu'yu andı.
 
Maçın başında Maraton tribününde rahmetli Can Bartu koreografisi yer aldı.
 
GALATASARAYLILAR DA UNUTMADI
 
Fenerbahçe, 19 yıldır yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'ı Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ağırlarken sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını Ülker Stadı'nda yalnız bırakmadı.
 
12 Nisan Cuma gecesi hayatını kaybeden Fenerbahçe ve Türk sporu efsanesi Can Bartu da dev derbi öncesinde unutulmadı. Fenerbahçe taraftarları koreografiyle efsanelerini anarken Galatasaray taraftarı da pankart açarak efsane ismi andı.
 
Sarı-kırmızılıların pankartında "Mekanın cennet olsun Can Bartu" ifadeleri yer aldı.
 

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Telefonların çekmemesi, mahalleliyi isyan ettirdi

Telefonların çekmemesi, mahalleliyi isyan ettirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA