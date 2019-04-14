Fenerbahçe tribünlerinden Can Bartu koreografisi

Galatasaray maçı için Ülker Stadı'na tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarları, 12 Nisan Cuma gecesi hayatını kaybeden Türk sporu efsanesi Can Bartu'yu andı.

Maçın başında Maraton tribününde rahmetli Can Bartu koreografisi yer aldı.

GALATASARAYLILAR DA UNUTMADI

Fenerbahçe, 19 yıldır yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'ı Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ağırlarken sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını Ülker Stadı'nda yalnız bırakmadı.

12 Nisan Cuma gecesi hayatını kaybeden Fenerbahçe ve Türk sporu efsanesi Can Bartu da dev derbi öncesinde unutulmadı. Fenerbahçe taraftarları koreografiyle efsanelerini anarken Galatasaray taraftarı da pankart açarak efsane ismi andı.

Sarı-kırmızılıların pankartında "Mekanın cennet olsun Can Bartu" ifadeleri yer aldı.