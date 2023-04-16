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Spor

Fenerbahçe tribününde dikkat çeken olay!

spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

16 Nisan 2023 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe tribününde dikkat çeken olay!
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada konuşulan bir olay yaşandı.

Tribünde yer alan Gustavo Henrique'nin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı takip etti.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla tribünde yer alması, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre, Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi halinde, başkasına ait akreditasyon kartı kullanmaktan ceza alabilecekleri iddia edildi.

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