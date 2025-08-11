Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TALİSCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.

İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.