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Spor

Fenerbahçe: ''Tutku, deplasmanı eve çevirmektir''

FIFA'nın başlattığı 'Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?' anketi iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında atışmaya döndü. Sarı-kırmızılıların yıldız göndermesine Sarı-lacivertlilerden, 'Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır' şeklinde cevap geldi.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20
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Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.

Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

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