İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu
Spor

Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu

Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, 'Birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu
ABONE OL

Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nda göreve başladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz." denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.