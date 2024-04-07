Fenerbahçe U19 geriden gelip kazandı

U19 Elit Ligi 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçta Giresunspor, 18. dakikada Metin Caner Akbayrak ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 32. dakikada Emirhan Arkutcu'nun attığı gole soyunma odasına 1-1 ile gitti.

Sarı-lacivertli takım, 67. dakikada Muhammet Zeki Dursun ile 2-1 öne geçti. Fenerbahçe, Yiğit Emir Ekiz'in 79'da attığı golle farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'de Efekan Karayazı, uzatmalarda penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Fenerbahçe'nin, Giresunspor ile oynadığı mücadeleyi sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yerinde takip etti.

Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için saat 16.30'da Şanlıurfa'ya hareket edecek. Sahaya 9 kişi çıkması beklenen Fenerbahçe'nin 6 kişi (sakatlık, kart) kalarak maçtan çekilmesi bekleniyor.